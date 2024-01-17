AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций.

Об этом информирует Associated Press, передаёт ТАСС.

По данным агентства, данный шаг планируется сделать в ответ на десятки атак хуситов на суда в Красном море.

Ранее США уничтожили четыре ракеты хуситов на территории Йемена.