AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций.
Об этом информирует Associated Press, передаёт ТАСС.
По данным агентства, данный шаг планируется сделать в ответ на десятки атак хуситов на суда в Красном море.
Ранее США уничтожили четыре ракеты хуситов на территории Йемена.
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