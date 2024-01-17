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Посольство России обсуждает с Турцией ситуацию со сложностями платежей в банках

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Посольство и торгпредство России находится в контакте с властями Турции в связи с отказом некоторых турецких банков проводить платежи, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
Посольство России обсуждает с Турцией ситуацию со сложностями платежей в банках
  • Gettyimages.ru

Он пояснил, что ряд кредитных организаций в Турции отказались осуществлять платежи в интересах российских хозяйствующих субъектов. По словам посла, некоторые учреждения объяснили это западными санкциями.

«Хочется надеяться, что... мы сможем найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортёров, продающих товары, совершенно не подпадающие под санкции, и их российских партнёров», — заявил Ерхов РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.

Согласно публикации, ситуация значительно обострилась в конце 2023 года и распространилась почти на все банки Турции.

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