Посольство России обсуждает с Турцией ситуацию со сложностями платежей в банках
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Он пояснил, что ряд кредитных организаций в Турции отказались осуществлять платежи в интересах российских хозяйствующих субъектов. По словам посла, некоторые учреждения объяснили это западными санкциями.
«Хочется надеяться, что... мы сможем найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортёров, продающих товары, совершенно не подпадающие под санкции, и их российских партнёров», — заявил Ерхов РИА Новости.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.
Согласно публикации, ситуация значительно обострилась в конце 2023 года и распространилась почти на все банки Турции.