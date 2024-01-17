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В МИД Ирана опровергли данные о поставках России БПЛА

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о якобы поставках России беспилотников и ракет иранской стороной.
В МИД Ирана опровергли данные о поставках России БПЛА
  • globallookpress.com
  • © Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency

Соответствующее заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине», — цитирует его агентство IRNA.

По его словам, он общался с украинскими коллегами на эту тему и запрашивал у них данные, подтверждающие данные обвинения, однако Украина так ничего и не предоставила.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят подписание большого межгосударственного договора.

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