В МИД Ирана опровергли данные о поставках России БПЛА

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о якобы поставках России беспилотников и ракет иранской стороной.

Соответствующее заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине», — цитирует его агентство IRNA.

По его словам, он общался с украинскими коллегами на эту тему и запрашивал у них данные, подтверждающие данные обвинения, однако Украина так ничего и не предоставила.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран готовят подписание большого межгосударственного договора.