Главу «Зелёных» Ланг подловили на незнании размера пенсии в Германии
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Модератор Маркус Ланц в своём ток-шоу на ZDF спросил у Ланг, известно ли ей, насколько высока средняя пенсия в Германии.
«На самом деле я не знаю», — ответила Ланг. Она предположила, что размер пенсии составляет примерно €2 тыс.
После этого Ланц назвал правильный ответ — €1543.
Ранее представитель партии «Зелёные» в ФРГ Сара Нанни заявила, что поставка Taurus Украине уже давно назрела. Она отметила, что самая эффективная защита от российских авиаударов — это «обстрел целей на территории России».