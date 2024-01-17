Главу «Зелёных» Ланг подловили на незнании размера пенсии в Германии

Глава партии «Зелёные» в Германии Рикарда Ланг призналась, что не знает средний размер пенсии в стране. Такой «пробел в знаниях» вызвал ажиотаж в социальных сетях, пишет Tagesspiegel.

Модератор Маркус Ланц в своём ток-шоу на ZDF спросил у Ланг, известно ли ей, насколько высока средняя пенсия в Германии.

«На самом деле я не знаю», — ответила Ланг. Она предположила, что размер пенсии составляет примерно €2 тыс.

После этого Ланц назвал правильный ответ — €1543.

Ранее представитель партии «Зелёные» в ФРГ Сара Нанни заявила, что поставка Taurus Украине уже давно назрела. Она отметила, что самая эффективная защита от российских авиаударов — это «обстрел целей на территории России».