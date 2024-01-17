Пакистан отзывает своего посла из Ирана

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили об отзыве своего посла из Ирана.

Как говорится на сайте пакистанского ведомства, причиной данного решения стало нарушение суверенитета Пакистана Ираном, выраженное в ракетных ударах по пакистанской территории.

«Мы также проинформировали их, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана», — отмечается в заявлении.

Также указывается, что посол Ирана в Пакистане, который в настоящее время находится с визитом на родине, возможно, пока не вернётся.

«Мы также решили приостановить все визиты на высоком уровне, которые продолжались или планировались между Пакистаном и Ираном в ближайшие дни», — добавили в МИД.

16 января Корпус стражей исламской революции Ирана впервые нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки в пакистанской провинции Белуджистан.