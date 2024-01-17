RT в Telegram
Подпишись

Карлсон: американская помощь киевским властям уничтожит Украину

Короткая ссылка
Американский ведущий Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored заявил, что помощь Соединённых Штатов украинским властям полностью уничтожит Украину.
Карлсон: американская помощь киевским властям уничтожит Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

По его словам, власти США, вероятно, вытянут из американских налогоплательщиков в общей сложности полтриллиона долларов на Украину.

«Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», — сказал он.

По его словам, даже поддерживающие финансирование Украины американские республиканцы уже выступают против новых денежных вливаний в киевские власти. 

Карлсон отметил, что в настоящий момент очевидно, что единственный результат трат денег американских налогоплательщиков в этом вопросе — «бессмысленные смерти и разрушения».

Ранее в Белом доме заявили, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить