Американский ведущий Такер Карлсон в своей программе Tucker Carlson Uncensored заявил, что помощь Соединённых Штатов украинским властям полностью уничтожит Украину.

По его словам, власти США, вероятно, вытянут из американских налогоплательщиков в общей сложности полтриллиона долларов на Украину.

«Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее», — сказал он.

По его словам, даже поддерживающие финансирование Украины американские республиканцы уже выступают против новых денежных вливаний в киевские власти.

Карлсон отметил, что в настоящий момент очевидно, что единственный результат трат денег американских налогоплательщиков в этом вопросе — «бессмысленные смерти и разрушения».

Ранее в Белом доме заявили, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.