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Депутат из Новой Зеландии ушла в отставку после обвинений в магазинных кражах

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Депутат парламента Новой Зеландии от Партии зелёных Голриз Гахраман ушла в отставку после того, как её обвинили в магазинных кражах. Женщина объясняет свои поступки проблемами с психическим здоровьем, которые она приобрела во время работы депутатом. Как отметили коллеги парламентария, Гахраман пребывает в состоянии сильнейшего стресса.
Депутат из Новой Зеландии ушла в отставку после обвинений в магазинных кражах
  • Gettyimages.ru
  • © Hagen Hopkins

Так, по словам Джеймса Шоу, который представляет Партию зелёных, Гахраман подвергалась угрозам сексуального насилия во время работы на своём посту, пишет The New Zealand Herald.

Гахраман родилась в Иране, в 2017 году она начала работать в парламенте Новой Зеландии.

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