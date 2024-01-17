Депутат из Новой Зеландии ушла в отставку после обвинений в магазинных кражах

Депутат парламента Новой Зеландии от Партии зелёных Голриз Гахраман ушла в отставку после того, как её обвинили в магазинных кражах. Женщина объясняет свои поступки проблемами с психическим здоровьем, которые она приобрела во время работы депутатом. Как отметили коллеги парламентария, Гахраман пребывает в состоянии сильнейшего стресса.

Так, по словам Джеймса Шоу, который представляет Партию зелёных, Гахраман подвергалась угрозам сексуального насилия во время работы на своём посту, пишет The New Zealand Herald.

Гахраман родилась в Иране, в 2017 году она начала работать в парламенте Новой Зеландии.