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Hill: Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю

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Президент США Джо Байден проведёт встречу с лидерами Конгресса в Белом доме для обсуждения финансирования Украины, Израиля, а также других мер национальной безопасности.

Об этом пишет The Hill.

По данным издания, с Байденом встретятся лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Кроме того, американский лидер встретится со спикером Майком Джонсоном и главой меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом.

Ранее Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.

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