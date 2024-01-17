Hill: Байден обсудит с лидерами Конгресса США помощь Украине и Израилю
Об этом пишет The Hill.
По данным издания, с Байденом встретятся лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.
Кроме того, американский лидер встретится со спикером Майком Джонсоном и главой меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом.
Ранее Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не прорабатывают и не планируют новых пакетов военной помощи Украине.