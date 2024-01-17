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ABC News: предвыборные дебаты республиканцев отменены из-за дефицита участников

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Предвыборные дебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии отменены в связи с нехваткой участников, сообщила телекомпания ABC News.

Организаторы не получили ответа на приглашение на участие в дебатах от бывшего президента США Дональда Трампа, а также от экс-представителя США в ООН Никки Хейли.

Издание отметило, что кроме Трампа и Хейли критериям допуска отвечали губернатор Флориды Рон Де Сантис и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который отказался от участия в избирательной гонке.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил снять свою кандидатуру с выборов президента США от республиканцев.

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