ABC News: предвыборные дебаты республиканцев отменены из-за дефицита участников
Организаторы не получили ответа на приглашение на участие в дебатах от бывшего президента США Дональда Трампа, а также от экс-представителя США в ООН Никки Хейли.
Издание отметило, что кроме Трампа и Хейли критериям допуска отвечали губернатор Флориды Рон Де Сантис и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, который отказался от участия в избирательной гонке.
Ранее сообщалось, что экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил снять свою кандидатуру с выборов президента США от республиканцев.