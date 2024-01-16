Столтенберг: НАТО носит региональный характер и продолжит оставаться таковым

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс носит и будет носить региональный характер, несмотря на попытки Запада переключить деятельность блока на Азию.

Как передаёт РИА Новости, он сказал об этом на ВЭФ в Давосе.

«НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам», — отметил Столтенберг.

При этом он добавил, что безопасность теперь не является региональным вопросом — это глобальный вопрос.

По его словам, не альянс движется в Азию, а КНР «приближается в Африке, Арктике, в вопросах контроля за критической инфраструктурой».

В декабре российский президент Владимир Путин заявил, что активность Североатлантического альянса резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из Соединённых Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не планирует наносить удары по странам НАТО — это сам Запад делает из России противника.