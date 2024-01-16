Столтенберг: НАТО носит региональный характер и продолжит оставаться таковым
- Gettyimages.ru
- © Omar Havana
Как передаёт РИА Новости, он сказал об этом на ВЭФ в Давосе.
«НАТО является и останется региональным блоком в трансатлантическом регионе, который, тем не менее, противостоит глобальным угрозам», — отметил Столтенберг.
При этом он добавил, что безопасность теперь не является региональным вопросом — это глобальный вопрос.
По его словам, не альянс движется в Азию, а КНР «приближается в Африке, Арктике, в вопросах контроля за критической инфраструктурой».
В декабре российский президент Владимир Путин заявил, что активность Североатлантического альянса резко возросла, к границам России переброшены значительные силы из Соединённых Штатов.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва не планирует наносить удары по странам НАТО — это сам Запад делает из России противника.