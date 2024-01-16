Фицо поддержал предложение Венгрии по финансированию Украины

Словакия считает рациональными и здравыми предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и финансированию Украины. Об этом сказал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Те предложения, которые премьер-министр сделал и сделает в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными», — цитирует Роберта Фицо РИА Новости.

Он напомнил, что Брюссель удерживает большие объёмы денег, предназначенных для Венгрии, потому что она «сражается за суверенитет страны».

Сама Словакия при этом предпочла бы большего количества денег в европейском бюджете на борьбу с нелегальной миграцией, подчеркнул политик.

Венгерский премьер Виктор Орбан ранее высказал мнение, что Европейский союз должен финансово поддержать Украину, избежав при этом нанесения ущерба своему собственному бюджету. Он предложил использовать для этого «внебюджетные источники» ЕС.