РИА Новости: США и Британия нанесли новые удары по Йемену
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«США и Великобритания нанесли удары во вторник по казармам в провинции Эль-Байда к юго-востоку от столицы Йемена Саны. Американские и британские самолёты бомбили объекты группировки «Ансар Алла» в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа», — сказали агентству.
16 января в Военно-морских силах Великобритании заявили об очередном нападении на судно у берегов Йемена.
15 января Центральное командование ВС США подтвердило попадание ракеты хуситов в американский сухогруз, который шёл под флагом Маршалловых островов.