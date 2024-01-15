Пентагон подтвердил попадание ракеты хуситов в судно у берегов Йемена
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«15 января примерно в 16:00 (по времени Саны) поддерживаемые Ираном боевики-хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых хуситами районов Йемена и поразили судно Gibraltar Eagle, контейнеровоз под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий и управляемый США», — сообщили военные.
Экипаж судна не сообщал о пострадавших или о серьёзных повреждениях, оно продолжает свой путь, говорится в заявлении.
Британские военные ранее сообщили о поражении судна ракетой в Аденском заливе возле берегов Йемена. По словам капитана судна, ракета попала в «левую часть судна сверху».
По информации телеканала Al Arabiya, позиции хуситов подверглись удару в йеменской провинции Ходейда.