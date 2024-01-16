Песков: Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем

Москва продолжает развивать двусторонние отношения с Пекином, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем развитие наших двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой. Это наш очень важный стратегический партнёр», — сказал он.

Песков добавил, что товарооборот между странами уже преодолел отметку в $200 млрд.

9 января глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.