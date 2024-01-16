«Известия»: в Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран.

Он подчеркнул, что пиво является важным экспортным товаром для ФРГ.

«При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов», — сказал Диденко в интервью «Известиям».

Депутат подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.

«Убеждён, что дополнение списка запрещённых для ввоза продуктов пивом пойдёт нам только на пользу», — отметил Диденко.

В июле правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.