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«Известия»: в Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран

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Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить ввоз в Россию пива и пивных напитков из недружественных стран.
«Известия»: в Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран
  • Gettyimages.ru
  • © urbazon

Он подчеркнул, что пиво является важным экспортным товаром для ФРГ.

«При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов», — сказал Диденко в интервью «Известиям».

Депутат подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.

«Убеждён, что дополнение списка запрещённых для ввоза продуктов пивом пойдёт нам только на пользу», — отметил Диденко.

В июле правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

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