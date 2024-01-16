«Известия»: в Госдуме предложили запретить импорт пива из недружественных стран
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Он подчеркнул, что пиво является важным экспортным товаром для ФРГ.
«При этом именно недружественные страны наращивают поставки этого напитка в нашу страну и зарабатывают на этом десятки миллионов долларов», — сказал Диденко в интервью «Известиям».
Депутат подчеркнул, что налоговые отчисления от этого продукта идут в том числе на поддержку ВСУ.
«Убеждён, что дополнение списка запрещённых для ввоза продуктов пивом пойдёт нам только на пользу», — отметил Диденко.
В июле правительство России ввело специальные экономические меры в отношении некоторых товаров из недружественных стран. В частности, ограничения коснулись ввоза в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов.