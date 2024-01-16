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Второй порт Европы не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море

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Во втором по грузоперевозкам порту Европы в Антверпене допустили задержки судов и сбои работы терминалов из-за обострения ситуации в Красном море.
Второй порт Европы не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что на данный момент серьёзных проблем не наблюдается. При этом судоходные компании сообщают о задержках от семи до десяти дней.

«Расписания вновь становятся менее надёжными, что может привести к неэффективности работы терминалов», — приводит РИА Новости заявление администрации порта Антверпена.

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.

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