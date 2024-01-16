Второй порт Европы не исключил сбоев в работе из-за ситуации в Красном море
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Отмечается, что на данный момент серьёзных проблем не наблюдается. При этом судоходные компании сообщают о задержках от семи до десяти дней.
«Расписания вновь становятся менее надёжными, что может привести к неэффективности работы терминалов», — приводит РИА Новости заявление администрации порта Антверпена.
Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.