Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя поставок по Красному морю
Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.
Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, работа на заводе была приостановлена с 15 января до 21 января.
Ранее также сообщалось, что Tesla остановит производство на заводе в Германии из-за ситуации в Красном море.
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