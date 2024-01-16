Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя поставок по Красному морю

Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.

Об этом пишет Kyodo. По данным агентства, работа на заводе была приостановлена с 15 января до 21 января. Ранее также сообщалось, что Tesla остановит производство на заводе в Германии из-за ситуации в Красном море.