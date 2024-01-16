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Kyodo: Suzuki остановила завод в Венгрии из-за сбоя поставок по Красному морю

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Японский автопроизводитель Suzuki объявил о приостановке своего завода по сборке автомобилей в Венгрии из-за задержек с поставками компонентов на фоне ситуации в Красном море.

Об этом пишет Kyodo.

По данным агентства, работа на заводе была приостановлена с 15 января до 21 января. 

Ранее также сообщалось, что Tesla остановит производство на заводе в Германии из-за ситуации в Красном море.

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