Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского.
Об этом он написал в социальной сети X.
«Надеюсь, что это произойдёт», — сказал Маск.
Ранее глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени.
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