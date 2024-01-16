Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Надеюсь, что это произойдёт», — сказал Маск.

Ранее глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени.