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Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине

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Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине по просьбе Владимира Зеленского.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Надеюсь, что это произойдёт», — сказал Маск.

Ранее глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал саммит по Украине в Давосе без России очередной тратой времени.

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