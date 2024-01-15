Минобороны Израиля: интенсивная фаза боевых действий на севере Газы завершилась
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Слова Галанта приводит The Times of Israel.
Как сообщает газета, израильские войска уже с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы «после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе».
«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится», — сказал Галант, комментируя ситуацию в районе Хан-Юниса.
Ранее министр заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.