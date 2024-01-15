Минобороны Израиля: интенсивная фаза боевых действий на севере Газы завершилась

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза боевых действий на севере сектора Газа завершилась, также вскоре закончатся интенсивные бои на юге анклава.

Слова Галанта приводит The Times of Israel.

Как сообщает газета, израильские войска уже с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы «после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе».

«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится», — сказал Галант, комментируя ситуацию в районе Хан-Юниса.

Ранее министр заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.