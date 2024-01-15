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Минобороны Израиля: интенсивная фаза боевых действий на севере Газы завершилась

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивная фаза боевых действий на севере сектора Газа завершилась, также вскоре закончатся интенсивные бои на юге анклава.
Минобороны Израиля: интенсивная фаза боевых действий на севере Газы завершилась
  • Gettyimages.ru

Слова Галанта приводит The Times of Israel.

Как сообщает газета, израильские войска уже с меньшей интенсивностью проводят операции на севере Газы «после разгрома всех батальонов ХАМАС в этом районе».

«На юге сектора Газа [интенсивная фаза] скоро закончится», — сказал Галант, комментируя ситуацию в районе Хан-Юниса.

Ранее министр заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.

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