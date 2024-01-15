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Посольство: Россия считает важным предотвратить эскалацию ситуации в Йемене

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Временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров на встрече с главой йеменского МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком заявил о необходимости предотвращения дальнейшей эскалации в Йемене.
Посольство: Россия считает важным предотвратить эскалацию ситуации в Йемене
  • AFP

Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Кудров отметил «необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях».

Он предупредил, что рост напряжённости может «перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании».

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило попадание ракеты хуситов в американский сухогруз, который шёл под флагом Маршалловых Островов.

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