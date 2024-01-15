Посольство: Россия считает важным предотвратить эскалацию ситуации в Йемене
- AFP
Об этом сообщили в российском диппредставительстве.
Кудров отметил «необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию в Йемене и прилегающих акваториях».
Он предупредил, что рост напряжённости может «перечеркнуть те позитивные подвижки, которых в последнее время удалось достичь в йеменском урегулировании».
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило попадание ракеты хуситов в американский сухогруз, который шёл под флагом Маршалловых Островов.