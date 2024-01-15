В Филадельфии расследуют появление свастики около мемориала жертвам холокоста
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Неизвестный оставил рисунок на стене на площади Хорвиц-Вассерман Холокааст Мемориал, сообщает NBC.
«Подозреваемый — неизвестный мужчина, одетый в чёрную маску и тёмную куртку (возможно, коричневую) с полосой на груди и руках», — отметила полиция.
Телеканал подчёркивает, что акт вандализма произошёл на фоне «резкого роста числа антисемитских инцидентов в Соединённых Штатах» после того, как ХАМАС совершило нападение на Израиль 7 октября.
Спецдокладчик ООН по современным формам расизма ранее заявила, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.