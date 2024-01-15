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В Филадельфии расследуют появление свастики около мемориала жертвам холокоста

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В США начали расследование после того, как в Филадельфии рядом с мемориалом, посвящённым жертвам холокоста, нашли свастику.
В Филадельфии расследуют появление свастики около мемориала жертвам холокоста
  • Gettyimages.ru

Неизвестный оставил рисунок на стене на площади Хорвиц-Вассерман Холокааст Мемориал, сообщает NBC.

«Подозреваемый — неизвестный мужчина, одетый в чёрную маску и тёмную куртку (возможно, коричневую) с полосой на груди и руках», — отметила полиция.

Телеканал подчёркивает, что акт вандализма произошёл на фоне «резкого роста числа антисемитских инцидентов в Соединённых Штатах» после того, как ХАМАС совершило нападение на Израиль 7 октября.

Спецдокладчик ООН по современным формам расизма ранее заявила, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.

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