В Филадельфии расследуют появление свастики около мемориала жертвам холокоста

В США начали расследование после того, как в Филадельфии рядом с мемориалом, посвящённым жертвам холокоста, нашли свастику.

Неизвестный оставил рисунок на стене на площади Хорвиц-Вассерман Холокааст Мемориал, сообщает NBC.

«Подозреваемый — неизвестный мужчина, одетый в чёрную маску и тёмную куртку (возможно, коричневую) с полосой на груди и руках», — отметила полиция.

Телеканал подчёркивает, что акт вандализма произошёл на фоне «резкого роста числа антисемитских инцидентов в Соединённых Штатах» после того, как ХАМАС совершило нападение на Израиль 7 октября.

Спецдокладчик ООН по современным формам расизма ранее заявила, что в США сохраняются систематический расизм и расовая дискриминация.