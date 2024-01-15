Аналитики объяснили согласие Польши на возможное размещение войск ФРГ

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали информацию о том, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.

По мнению Ерёминой, поляки думают, как осуществить перевооружение, не заплатив за это больших ресурсов, которые обычно требуются.

«Как это можно сделать? Пригласив со всем этим вооружением контингент... Сейчас заявления идут от разных стран, что они готовы перевооружаться, усиливать контингент, поэтому это можно расценивать как стремление переложить проблему перевооружения на своего соседа»,— объяснила собеседница RT.

Как подчеркнул военный обозреватель Виктор Литовкин, «чего не сделаешь из злости и ненависти к России».

«Пусть поляки радуются, давно немцы не оккупировали эту страну. У них американцы на их территории находятся... Теперь они немцев туда приглашают», — заключил специалист.

Ранее польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна сообщил о том, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.