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МИД: Польша согласна на возможное размещение немецких войск на своей территории

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Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО, сообщил польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.
МИД: Польша согласна на возможное размещение немецких войск на своей территории
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«Когда война идёт за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то herzlich willkommen (добро пожаловать. — RT)», — сказал Шейна.

В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ разместит бригаду бундесвера на территории Литвы на длительный срок.

Полковник бундесвера Андре Вюстнер выразил мнение, что формирование бригады подразумевает дополнительные требования к армии и материально-технической части. По его словам, Германия в текущий момент не может выполнить такие требования.

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