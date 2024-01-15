МИД: Польша согласна на возможное размещение немецких войск на своей территории

Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО, сообщил польский заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна в интервью Rzeczpospolita.

«Когда война идёт за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то herzlich willkommen (добро пожаловать. — RT)», — сказал Шейна.

В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ разместит бригаду бундесвера на территории Литвы на длительный срок.

Полковник бундесвера Андре Вюстнер выразил мнение, что формирование бригады подразумевает дополнительные требования к армии и материально-технической части. По его словам, Германия в текущий момент не может выполнить такие требования.