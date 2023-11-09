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Шольц объявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера в Литве

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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ разместит бригаду бундесвера на территории Литвы на длительный срок.
Шольц объявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера в Литве
  • Gettyimages.ru

Об этом Шольц заявил перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, власти Германии предпринимают усилия, направленные на обеспечение обороноспособности союзников.

«Это также означает выход за рамки привычного, как, например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве или большее количество воинских формирований», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, эти воинские формирования в будущем будут приведены в полную боевую готовность.

Ранее стало известно, что Германия начинает постепенный вывод с территории Польши трёх своих систем противовоздушной обороны Patriot и обслуживающих их военнослужащих.

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