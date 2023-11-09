Шольц объявил о долгосрочном размещении бригады бундесвера в Литве
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Об этом Шольц заявил перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, власти Германии предпринимают усилия, направленные на обеспечение обороноспособности союзников.
«Это также означает выход за рамки привычного, как, например, долгосрочное размещение целой бригады в Литве или большее количество воинских формирований», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шольца, эти воинские формирования в будущем будут приведены в полную боевую готовность.
Ранее стало известно, что Германия начинает постепенный вывод с территории Польши трёх своих систем противовоздушной обороны Patriot и обслуживающих их военнослужащих.