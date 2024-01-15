Telegraph: британские консерваторы рискуют потерпеть поражение на выборах
- РИА Новости
По данным исследования, по итогам выборов, которые могут состояться до конца года, консерваторы смогут получить 169 мандатов из 650 мест в палате общин, пишет The Daily Telegraph.
Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции, может рассчитывать на 385 мандатов, свидетельствуют данные опроса.
Газета Daily Mail в декабре со ссылкой на членов парламента от правящей консервативной партии писала, что бывший премьер-министр Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.