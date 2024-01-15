Telegraph: британские консерваторы рискуют потерпеть поражение на выборах

Правящая в Британии консервативная партия движется к самому серьёзному поражению на выборах с 1997 года. Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого компанией YouGov среди 14 тыс. человек.

По данным исследования, по итогам выборов, которые могут состояться до конца года, консерваторы смогут получить 169 мандатов из 650 мест в палате общин, пишет The Daily Telegraph.

Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции, может рассчитывать на 385 мандатов, свидетельствуют данные опроса.

Газета Daily Mail в декабре со ссылкой на членов парламента от правящей консервативной партии писала, что бывший премьер-министр Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.