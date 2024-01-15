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Telegraph: британские консерваторы рискуют потерпеть поражение на выборах

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Правящая в Британии консервативная партия движется к самому серьёзному поражению на выборах с 1997 года. Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого компанией YouGov среди 14 тыс. человек.
Telegraph: британские консерваторы рискуют потерпеть поражение на выборах
  • РИА Новости

По данным исследования, по итогам выборов, которые могут состояться до конца года, консерваторы смогут получить 169 мандатов из 650 мест в палате общин, пишет The Daily Telegraph.

Лейбористская партия, находящаяся в оппозиции, может рассчитывать на 385 мандатов, свидетельствуют данные опроса.

Газета Daily Mail в декабре со ссылкой на членов парламента от правящей консервативной партии писала, что бывший премьер-министр Борис Джонсон может снова вступить в должность благодаря плану группы депутатов-консерваторов.

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