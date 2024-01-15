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Минобороны ФРГ ответило на публикацию Bild о плане войны НАТО и России

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Минобороны ФРГ прокомментировало публикацию в газете Bild о подготовке секретного плана войны НАТО и России.
Минобороны ФРГ ответило на публикацию Bild о плане войны НАТО и России
  • РИА Новости

Отвечая на запрос Bild, в министерстве заявили, что рассматривают различные сценарии, даже крайне маловероятные.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление цитирует РИА Новости.

Ранее Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера писала, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время немецкое издание не гнушается публикацией различных уток.

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