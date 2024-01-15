Лавров и глава МИД Ирана решительно осудили удар США и Британии по Йемену
- РИА Новости
«Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Кроме того, стороны высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа.
12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.
Постпред Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза объяснила удары по Йемену необходимостью, назвав их пропорциональными и соответствующими международному праву.