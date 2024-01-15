Лавров и глава МИД Ирана решительно осудили удар США и Британии по Йемену

Глава МИД России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонных переговоров решительно осудили удар группы стран во главе с США и Британией по Йемену.

«Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили предпринятые группой стран во главе с США и Великобританией массированные удары по территории Йемена», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Кроме того, стороны высказались за немедленное прекращение огня в секторе Газа.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

Постпред Соединённых Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза объяснила удары по Йемену необходимостью, назвав их пропорциональными и соответствующими международному праву.