Трамп пресёк попытку экоактивистов сорвать его выступление в Айове

Экоактивисты предприняли попытку сорвать митинг бывшего президента США Дональда Трампа накануне выборов кандидата на пост главы государства от Республиканской партии в Айове, но потерпели крах.

Обратившись к прервавшей его речь экоактивистке, экс-президент США заявил, что она и её соратники «такие молодые» и что они «сражаются с нефтью».

«Они, по сути, предлагают покончить с нашей страной. Китай каждую неделю строит по угольной электростанции, а эти люди сражаются. Если вы будете слушать их, то получите неконкурентоспособную страну», — цитирует Трампа ТАСС.

Группу активистов, пришедших на митинг с плакатом «Трамп — климатический преступник», почти сразу вывели из зала, где проводилось мероприятие. После этого выступление продолжилось.

Ранее бывший президент США заявил, что мир никогда ещё не был так близок к началу третьей мировой войны.