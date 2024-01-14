«Хезболла»: решение проблем на границе с Израилем отложено

Движение «Хезболла» не станет рассматривать предложенные старшим советником Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймосом Хокстином меры урегулирования проблем на границе с Израилем, пока не завершится война в Газе.

Как заявил в эфире телеканала Al Manar лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла, эти меры урегулирования были сформулированы «исходя из израильских интересов».

«Мы говорим в ответ, что отложим обсуждение пограничных проблем до прекращения израильской агрессии. Остановите сначала войну в Газе, и тогда посмотрим», — цитирует Насраллу ТАСС.

Ранее Насралла высказался о действиях США в Красном море. По его словам, они ставят под угрозу судоходство в регионе.