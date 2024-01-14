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Генсек «Хезболлы»: действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море

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Действия Соединённых Штатов ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту.
Генсек «Хезболлы»: действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море
  • AFP

Об этом заявил генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла.

«США своими действиями ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношения к конфликту», — цитирует его РИА Новости.

Насралла отметил, что американцы не смогут воспрепятствовать атакам йеменских сил на связанные с Израилем корабли.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат Hessen для участия в военно-морской операции Евросоюза против шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.

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