Генсек «Хезболлы»: действия США ставят под угрозу судоходство в Красном море

Действия Соединённых Штатов ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту.

Об этом заявил генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла.

«США своими действиями ставят под угрозу судоходство в Красном море, угрожая безопасности даже тех кораблей, которые не имеют отношения к конфликту», — цитирует его РИА Новости.

Насралла отметил, что американцы не смогут воспрепятствовать атакам йеменских сил на связанные с Израилем корабли.

Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия планирует направить фрегат Hessen для участия в военно-морской операции Евросоюза против шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

Как писало издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, удары Соединённых Штатов и Великобритании по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать суда в Красном море.