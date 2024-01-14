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Белый дом: пришло время Израилю снизить интенсивность боевых действий в Газе

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Власти США считают, что для Израиля настало время снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: пришло время Израилю снизить интенсивность боевых действий в Газе
  • AP

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала CBS, соответствующий вопрос уже вынесен США на обсуждение с властями Израиля.

«Я могу сказать, что госсекретарь (США Энтони. — RT) Блинкен только что вернулся из региона, что мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности», — заявил Кирби, добавив, что для этого настал подходящий момент.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.

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