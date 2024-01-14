Белый дом: пришло время Израилю снизить интенсивность боевых действий в Газе
- AP
По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала CBS, соответствующий вопрос уже вынесен США на обсуждение с властями Израиля.
«Я могу сказать, что госсекретарь (США Энтони. — RT) Блинкен только что вернулся из региона, что мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности», — заявил Кирби, добавив, что для этого настал подходящий момент.
Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция в Газе будет продолжаться до достижения победы над ХАМАС.