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HF: спецпосланник США по гумвопросам на Ближнем Востоке скоро покинет пост

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Специальный посланник Соединённых Штатов по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд покинет занимаемую должность в скором времени.
HF: спецпосланник США по гумвопросам на Ближнем Востоке скоро покинет пост
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание Huffington Post со ссылкой на источники.

«Дэвид Саттерфилд, которого президент (США. — RT) Джо Байден назначил специальным посланником на Ближнем Востоке по гуманитарным вопросам, сосредоточенным на войне между Израилем и ХАМАС, покинет свой пост в ближайшие недели», — говорится в публикации.

При этом источники издания не раскрывают причины ухода Саттерфилда в отставку.

Его назначили на эту должность 15 октября 2023 года, уже после начала вооружённого конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

8 января стало известно, что Всемирной организации здравоохранения пришлось отменить четыре гуманитарные миссии в северную часть сектора Газа с 26 декабря.

Также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус осудил израильские удары по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

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