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ЦАХАЛ проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан

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Армия обороны Израиля проводит рейды в ряде городов на Западном берегу реки Иордан.

Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что эти операции проходят в поселениях Бидья и Наблус. Так, в деревне аль-Мазра аль-Гарбия к северо-западу от Рамаллы военные ЦАХАЛ задержали двоих палестинских жителей.

Также в городе Дженин бульдозеры израильской армии «разрушили несколько улиц».

16 декабря сообщалось, что израильские военные провели рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы.

По заявлению Израиля, военные ликвидировали членов ХАМАС, некоторые из которых якобы как раз находились в школах.

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