В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации четырёх бойцов, проникших в Израиль из Ливана

Израильская армия сообщила, что ликвидировала четырёх бойцов, которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана.

Об этом ЦАХАЛ сообщает в Telegram.

В заявлении сказано, что военные Армии обороны Израиля, патрулировавшие район Хар-Дов на севере страны, обнаружили террористическую ячейку, которая проникла из Ливана на израильскую территорию и открыла огонь по военным.

«Солдаты вступили в бой и открыли ответный огонь, четыре террориста были убиты», — сообщает ЦАХАЛ.

Ранее израильские военные уничтожили оперативный штаб и командный центр движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

10 января шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом палестинской группировкой ХАМАС.