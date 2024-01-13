В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа
- AP
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Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Солдаты направили (по зданию) удар ВВС с воздуха, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС.