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В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа

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Израильские военные уничтожили оперативный штаб и командный центр движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении командного центра и штаба ХАМАС в секторе Газа
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Солдаты направили (по зданию) удар ВВС с воздуха, в результате чего террористы были ликвидированы, а штаб уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Армии обороны Израиля погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Эль-Бурейдже в секторе Газа, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

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