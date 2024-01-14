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Axios: Керри зимой покинет администрацию США для помощи Байдену в выборах

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Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри собирается уйти в отставку этой зимой и помогать в предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена.

Об этом информирует Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации США.

«Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри уйдёт из администрации этой зимой и планирует помогать в предвыборной кампании президента Байдена», — сказано в материале.

Как уточняет портал, Керри считает, что переизбрание Байдена является самым большим изменением, которое можно сделать в 2024 году для достижения прогресса в области климата в Соединённых Штатах и во всём мире.

7 января экс-лидер США Дональд Трамп выразил мнение, что президент Соединённых Штатов Джо Байден может устроить «мировую войну» и уничтожить США до президентских выборов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года планирует понижать налоги для американских граждан.

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