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Bloomberg: Трамп планирует снизить налоги для граждан в случае победы на выборах

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Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года планирует понижать налоги для американских граждан.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, эти планы Трампа свидетельствуют о том, что экс-лидер намерен опираться в ходе своего возможного президентства на рабочий и средний классы.

При этом, по данным агентства, во время своего президентства Трамп заявлял о планах снизить и корпоративный налог с 21% до 15%, однако сейчас от этих идей политик отказался.

Ранее Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден может устроить «мировую войну» и уничтожить США до президентских выборов.

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