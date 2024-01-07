Bloomberg: Трамп планирует снизить налоги для граждан в случае победы на выборах

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах 2024 года планирует понижать налоги для американских граждан.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники агентства, эти планы Трампа свидетельствуют о том, что экс-лидер намерен опираться в ходе своего возможного президентства на рабочий и средний классы.

При этом, по данным агентства, во время своего президентства Трамп заявлял о планах снизить и корпоративный налог с 21% до 15%, однако сейчас от этих идей политик отказался.

Ранее Трамп высказал мнение, что американский лидер Джо Байден может устроить «мировую войну» и уничтожить США до президентских выборов.