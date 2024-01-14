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Продлить финансирование правительства США до марта могут на следующей неделе

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Законопроект о продолжении финансирования работы правительства Соединённых Штатов до марта может быть вскоре принят Конгрессом.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой источники.

Как сказано в материале, лидеры Палаты представителей и Сената Конгресса согласовали данный проект инициативы, несмотря на то, что накануне спикер нижней палаты Майк Джонсон отвергнул это предложение.

При этом законодателям необходимо принять законопроект до 19 января, когда истекает срок действия закона о продолжении финансирования работы ряда ведомств.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что конгрессу Соединённых Штатов удалось достигнуть соглашения о финансировании правительства.

8 января Джонсон сообщил, что общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн, включая $886 млрд на оборону.

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