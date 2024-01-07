Байден: конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства

Американский лидер Джо Байден заявил, что конгрессу Соединённых Штатов удалось достигнуть соглашения о финансировании правительства.

Его слова приводятся на сайте Белого дома.

«Двухпартийный механизм финансирования, которого достигли лидеры конгресса, приближает нас на шаг к предотвращению ненужного шатдауна», — говорится в релизе.

Кроме того, добавил Байден, достигнутые договорённости приближают США к защите национальных интересов.

В ноябре палата представителей США одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.