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Посол в Эквадоре Спринчан: президент Нобоа открыт к развитию отношений с Россией

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа проявляет открытость к расширению сотрудничества с Россией в торговле и экономике.

Об этом заявил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

«На каждой встрече демонстрировалась полная открытость, расположенность не только к сохранению того, что было заморожено при предыдущем правительстве Гильермо Лассо, но к расширению», — передаёт его слова РИА Новости.

Спринчан добавил, что в силе остаются предложения о сотрудничестве, которые озвучил российский лидер Владимир Путин два года назад для предыдущего правительства, включающие участие бизнес-сообщества России в различных проектах в Эквадоре.

Ранее посольство России в Эквадоре известило власти страны, что передача российской и украинской техники в США будет недружественным шагом.

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