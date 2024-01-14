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Efsyn: в Афинах отменили концерт трио The Tiger Lillies из-за поддержки Украины

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Жители района Экзархия в Афинах потребовали отменить бесплатный концерт британской группы The Tiger Lillies из-за поддержки ею Украины.

Об этом пишет издание Efsyn.

Как сказано в материале, трио должно было дать бесплатный концерт в поддержку жителей района, которые протестуют против строительства в Экзархии метро. Уточняется, что акции протеста приводили к стычкам с полицейскими.

Однако из-за открытой поддержки группой Украины группы и отдельные лица, которые участвуют в социальной жизни района, вынудили организаторов отменить концерт.

2 декабря представители Франции, России, Сербии и Польши собрались на Марсовом поле возле Эйфелевой башни, где приняли участие в акции в поддержку жителей Донбасса.

31 декабря в Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.

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