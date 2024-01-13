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Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов для спасения своего кармана

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Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий высказал мнение, что удары западных стран по хуситам являются не помощью Саудовской Аравии, а попыткой спасти свой карман.
Слуцкий: Запад проводит операцию против хуситов для спасения своего кармана
  • Gettyimages.ru

На форуме по содействию спецоперации «Плечом к плечу», который проходит в субботу в Москве, он объяснил, что англосаксы теряют деньги в связи с разрушением транзита через Суэцкий канал.

«Скоро Суэцкий транзит пойдёт по другому маршруту. Россия создаёт транспортный коридор «Север — Юг», который станет новой логистической инфраструктурой для Евразии», — цитирует Слуцкого РИА Новости.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов.

Сегодня ночью Соединённые Штаты и Великобритания нанесли новый авиационный удар по северу города Сана в Йемене.

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