Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения
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Он отметил, что когда доверие к правительству снижается, то это значит, что решения были недостаточно доведены или их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. По его мнению, власти должны быть заинтересованы в том, чтобы исправить это.
Также Штайнмайер призвал «проводить личные беседы», говоря о протестах фермеров.
«Протесты легитимны, но молчание между федеральным правительством и фермерами вредит всем сторонам», — цитирует его газета Sueddeutsche Zeitung.
8 января начался недельный протест фермеров. Они выступают против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.