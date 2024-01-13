Президент ФРГ рекомендовал правительству Шольца лучше объяснять свои решения

Властям Германии под руководством канцлера Олафа Шольца стоит лучше объяснять свои решения ввиду снижения доверия со стороны граждан. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что когда доверие к правительству снижается, то это значит, что решения были недостаточно доведены или их затмевают внутренние споры, ставшие достоянием общественности. По его мнению, власти должны быть заинтересованы в том, чтобы исправить это.

Также Штайнмайер призвал «проводить личные беседы», говоря о протестах фермеров.

«Протесты легитимны, но молчание между федеральным правительством и фермерами вредит всем сторонам», — цитирует его газета Sueddeutsche Zeitung.

8 января начался недельный протест фермеров. Они выступают против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве.