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Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну

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Белый дом проинформировал ведомства о том, что необходимо быть готовыми к возможному шатдауну, сообщило агентство Bloomberg.
Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

«Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам заняться подготовкой планов действий на случай прекращения государственного финансирования.

В сентябре официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ведомство готовится к возможной приостановке работы правительства с 1 октября.

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