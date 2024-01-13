Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну

Белый дом проинформировал ведомства о том, что необходимо быть готовыми к возможному шатдауну, сообщило агентство Bloomberg.

«Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну», — говорится в публикации.

Также сообщается, что Административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам заняться подготовкой планов действий на случай прекращения государственного финансирования.

В сентябре официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ведомство готовится к возможной приостановке работы правительства с 1 октября.