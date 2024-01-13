Bloomberg: Белый дом донёс до ведомств необходимость готовности к шатдауну
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«Белый дом в пятницу уведомил ряд ведомств о необходимости подготовки к возможному правительственному шатдауну», — говорится в публикации.
Также сообщается, что Административно-бюджетное управление Белого дома поручило ведомствам заняться подготовкой планов действий на случай прекращения государственного финансирования.
В сентябре официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ведомство готовится к возможной приостановке работы правительства с 1 октября.