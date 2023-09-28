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Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США с 1 октября

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Госдепартамент США готовится к возможной приостановке работы американского правительства, так называемому шатдауну, с 1 октября, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США с 1 октября
  • Gettyimages.ru

«У нас идёт разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдёт шатдаун», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, проработанные сценарии развития событий учитывают возможность частичной приостановки работы правительства США.

Он добавил, что в ближайшее время Госдеп намерен определить, какие институты продолжат работу, а какие — приостановят.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.

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