Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США с 1 октября
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«У нас идёт разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдёт шатдаун», — цитирует Миллера РИА Новости.
По его словам, проработанные сценарии развития событий учитывают возможность частичной приостановки работы правительства США.
Он добавил, что в ближайшее время Госдеп намерен определить, какие институты продолжат работу, а какие — приостановят.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.