Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США с 1 октября

Госдепартамент США готовится к возможной приостановке работы американского правительства, так называемому шатдауну, с 1 октября, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

«У нас идёт разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдёт шатдаун», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, проработанные сценарии развития событий учитывают возможность частичной приостановки работы правительства США.

Он добавил, что в ближайшее время Госдеп намерен определить, какие институты продолжат работу, а какие — приостановят.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.