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Daily Mail: британская королева Елизавета II умерла во сне

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Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне. Об этом пишет газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.
Daily Mail: британская королева Елизавета II умерла во сне
  • Gettyimages.ru

«Тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы... позволив своей сестре, принцессе Анне, и другим провести с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти, когда сотрудник впервые назвал его «Ваше Величество», — говорится в материале.

Как сообщает РИА Новости, газета также пишет, что Елизавета II умерла во сне.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.

6 мая Карл III был официально коронован в Вестминстерском аббатстве.

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