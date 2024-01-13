Daily Mail: британская королева Елизавета II умерла во сне

Бывшая британская королева Елизавета II умерла во сне. Об этом пишет газета Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

«Тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы... позволив своей сестре, принцессе Анне, и другим провести с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти, когда сотрудник впервые назвал его «Ваше Величество», — говорится в материале.

Как сообщает РИА Новости, газета также пишет, что Елизавета II умерла во сне.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.

6 мая Карл III был официально коронован в Вестминстерском аббатстве.