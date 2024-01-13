Daily Mail: британская королева Елизавета II умерла во сне
- Gettyimages.ru
«Тогдашний принц Уэльский отправился собирать грибы... позволив своей сестре, принцессе Анне, и другим провести с ней время. Он возвращался в замок, когда получил известие о смерти, когда сотрудник впервые назвал его «Ваше Величество», — говорится в материале.
Как сообщает РИА Новости, газета также пишет, что Елизавета II умерла во сне.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.
6 мая Карл III был официально коронован в Вестминстерском аббатстве.