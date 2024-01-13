Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Лондона для Киева

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко прокомментировал подписание Великобританией и Украины соглашения о гарантиях безопасности для Киева.

Об этом пишет РИА Новости.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!». О. Бендер», — отметил он.

Он также иронично призвал искать дальше какие-либо гарантии в мире, в котором «их не существует в природе».

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.