RT в Telegram
Подпишись

Депутат Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Лондона для Киева

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко прокомментировал подписание Великобританией и Украины соглашения о гарантиях безопасности для Киева.

Об этом пишет РИА Новости.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!». О. Бендер», — отметил он.

Он также иронично призвал искать дальше какие-либо гарантии в мире, в котором «их не существует в природе».

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев с официальным визитом.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что соглашение по «гарантиям безопасности», подписанное Киевом и Лондоном, — это пиар-акция и о победе Украины никто даже не помышляет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить