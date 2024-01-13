Тайвань отследил восемь воздушных судов и два аэростата НОАК вблизи острова

ВС Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову восьми воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оборонного ведомства Тайваня.

В заявлении ведомства сказано, что по состоянию на 06:00 (01:00 мск. — RT) 13 января (вокруг Тайваня. — RT) были зафиксированы восемь воздушных судов и шесть кораблей Народно-освободительной армии КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях Вашингтона с Пекином и отметила, что её нельзя пересекать.

6 января в Минобороны Тайваня обвинили Китай в создании угрозы безопасности для международных навигационных маршрутов из-за отправки аэростатов.