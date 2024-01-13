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NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59.

Об этом пишет РИА Новости.

«X-59 от NASA изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым», — сообщила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой.

Уточняется, что презентация самолёта, который уже был показан публике, но тогда не был окрашен, прошла в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin.

9 января директор NASA Билл Нельсон заявил, что запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год, на подготовку требуется больше времени.

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