NASA и Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
Об этом пишет РИА Новости.
«X-59 от NASA изменит то, как мы путешествуем, сделает преодоление расстояний между нами более быстрым», — сообщила заместитель главы NASA Пэм Мэлрой.
Уточняется, что презентация самолёта, который уже был показан публике, но тогда не был окрашен, прошла в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin.
9 января директор NASA Билл Нельсон заявил, что запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год, на подготовку требуется больше времени.