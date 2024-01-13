МИД Аргентины подтвердил приверженность принципу одного Китая
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
В материале сказано, что 12 января прошла встреча главы МИД Аргентины Дианы Мондино и посла КНР в Аргентине Ван Вэя.
Отмечается, что они подтвердили узы дружбы и принцип одного Китая.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил спецпредставителю председателя КНР Си Цзиньпина У Вэйхуа о готовности развивать китайско-аргентинские отношения.